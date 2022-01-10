У незаконно заключенного оккупантами в Донецке Богдана Максименко ухудшилось состояние здоровья, - омбудсмен
Офис омбудсмена сообщает об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Богдана Максименко, у которого врожденная болезнь сердца и которого незаконно удерживают в Западной исправительной колонии № 97 на временно оккупированной территории Донецкой области
Об этом Офис омбудсмена сообщает в Telegram.
"Богдан находится в Макеевке, в СИЗО так называемого министерства госбезопасности ОРДО, расположенного на территории колонии №97. Все дни парень был без жизненно необходимых лекарств, при том что имеет инвалидность II группы из-за врожденного порока сердца: критический клапанный и подклапанный стеноз легочной артерии, гипертрофия и дилатация правого желудочка, дилатация правого предсердия, недостаточность трикуспидального клапана. В исправительном учреждении квалифицированная медицинская помощь ему не оказывается", - говорится в сообщении.
Люди в военной форме без опознавательных знаков пришли домой к Максименко 10 апреля 2020 года. Они провели обыск и изъяли всю технику, а самого парня забрали. Родные 73 суток не знали, где находится Богдан. На тот момент юноше было 20 лет.
Оккупационные власти обвинили незаконно задержанного по нескольким статьям, в частности в "призывах к экстремистской деятельности".
"Богдан никогда не скрывал своей гражданской позиции и осуждал российскую агрессию против Украины. За месяц до задержания он написал пост в Facebook: "Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы - украинцы и есть наша большая Родина - вся наша Украина" , - сообщает пресс-служба.
Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и к Международному комитету Красного Креста с просьбой срочно посетить Богдана Максименко, обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь и содействовать немедленной госпитализации. Также из-за ухудшения состояния здоровья незаконно задержанного Денисова требует его немедленного освобождения.
Такие действия в отношении гражданина Украины Богдана Максименко являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - подчеркнула Денисова.
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