У незаконно удерживаемого оккупантами в Донецке Виталия Атаманчука стремительно ухудшается состояние здоровья из-за перелома бедра, - Денисова

Об этом Денисова написала в Telegram .



"В марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах Виталий сломал бедро. Вместо нужной хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью "ходунков". В таком возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальным последствий", - написала Денисова.



Кроме перелома, Атаманчук имеет также ишемическую болезнь сердца и заболевание Бехтерева (заболевания суставов позвоночника - ред.), что прогрессирует и может вызвать паралич в любой момент.



"Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает", - отметила Денисова.



Оккупанты взяли в плен Атаманчука в сентябре 2018 года. Люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков ворвались в его дом поздно вечером. Там они незаконно провели обыск, а затем забрали Атаманчука, его жену и сына в изолятор временного содержания в Донецке.



Семью подвергали пыткам и психологическому давлению. После 30 суток плена жену и сына отпустили, а сам Атаманчук до сих пор находится в незаконном заключении.



"7 октября 2019 года "Верховный суд ДНР" незаконно приговорил Виталия Атаманчука к 17 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу Украины", - сообщила Денисова.



Уполномоченная по правам человека обратилась к Международному Комитету Красного Креста в Украине с просьбой посетить Атаманчука и обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь.



Такие действия в отношении граждан Украины Виталия Атаманчука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - отметила Денисова.



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