У незаконно удерживаемого оккупантами в Донецке Виталия Атаманчука стремительно ухудшается состояние здоровья из-за перелома бедра, - Денисова
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о резком ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Виталия Атаманчука, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32
Об этом Денисова написала в Telegram .
"В марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах Виталий сломал бедро. Вместо нужной хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, в результате чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью "ходунков". В таком возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальным последствий", - написала Денисова.
Кроме перелома, Атаманчук имеет также ишемическую болезнь сердца и заболевание Бехтерева (заболевания суставов позвоночника - ред.), что прогрессирует и может вызвать паралич в любой момент.
"Лекарство, которое дочь передает отцу, он вовремя не получает", - отметила Денисова.
Оккупанты взяли в плен Атаманчука в сентябре 2018 года. Люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков ворвались в его дом поздно вечером. Там они незаконно провели обыск, а затем забрали Атаманчука, его жену и сына в изолятор временного содержания в Донецке.
Семью подвергали пыткам и психологическому давлению. После 30 суток плена жену и сына отпустили, а сам Атаманчук до сих пор находится в незаконном заключении.
"7 октября 2019 года "Верховный суд ДНР" незаконно приговорил Виталия Атаманчука к 17 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу Украины", - сообщила Денисова.
Уполномоченная по правам человека обратилась к Международному Комитету Красного Креста в Украине с просьбой посетить Атаманчука и обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь.
Такие действия в отношении граждан Украины Виталия Атаманчука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - отметила Денисова.
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