У Невзорова еще нет гражданства Украины, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский журналист Александр Незворов еще не получил украинский паспорт
Об этом он заявил в интервью 24 каналу .
"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – заявил Данилов.
По его словам, если кто-то хочет получить украинское гражданство, ему необходимо пройти определенную процедуру. Секретарь СНБО добавил, что в Украине разрешено только одно гражданство, поэтому, чтобы его получить – необходимо избавиться от предыдущего.
"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", - подчеркнул Данилов.
- 3 июня в Государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.
- Невзоров спрогнозировал, что его могут лишить российского паспорта.
- 6 июня президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому журналисту Невзорову. В то же время президент не объяснил, получил ли Невзоров украинское гражданство.
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