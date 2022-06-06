Об этом он заявил в интервью 24 каналу .

"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – заявил Данилов.

По его словам, если кто-то хочет получить украинское гражданство, ему необходимо пройти определенную процедуру. Секретарь СНБО добавил, что в Украине разрешено только одно гражданство, поэтому, чтобы его получить – необходимо избавиться от предыдущего.

"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", - подчеркнул Данилов.

3 июня в Государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.

Невзоров спрогнозировал, что его могут лишить российского паспорта.

6 июня президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому журналисту Невзорову. В то же время президент не объяснил, получил ли Невзоров украинское гражданство.