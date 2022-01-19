У невакцинированных в десять раз выше риск смерти от COVID-19, - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что у невакцинированных против COVID-19 в десять раз выше риск смерти
Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 19 января.
"У невакцинированных в десять раз выше риск смерти от COVID-19 и в 4-5 раз выше риск госпиталя, чем у вакцинированных", - отметил Шмигаль.
Премьер сообщил, что в Украине распространяется новая волна коронавируса из-за нового штамма COVID-19 Омикрон, который распространяется быстрее других штаммов.
Шмигаль подчеркнул, что в Украине предусмотрена возможность получить третью дозу вакцины для всех граждан, прошедших базовый курс прививки шесть или более месяцев назад.
- Напомним, 17 января Министерство здравоохранения Украины упразднило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации против COVID-19 детей от 12 лет.
- 19 января США поставили Украине еще 1 млн. доз вакцины от коронавируса Pfizer.
- По состоянию на 19 января, случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины.
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