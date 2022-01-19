У невакцинированных в десять раз выше риск смерти от COVID-19, - Шмигаль

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 19 января.



"У невакцинированных в десять раз выше риск смерти от COVID-19 и в 4-5 раз выше риск госпиталя, чем у вакцинированных", - отметил Шмигаль.



Премьер сообщил, что в Украине распространяется новая волна коронавируса из-за нового штамма COVID-19 Омикрон, который распространяется быстрее других штаммов.



Шмигаль подчеркнул, что в Украине предусмотрена возможность получить третью дозу вакцины для всех граждан, прошедших базовый курс прививки шесть или более месяцев назад.

Напомним, 17 января Министерство здравоохранения Украины упразднило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации против COVID-19 детей от 12 лет.

19 января США поставили Украине еще 1 млн. доз вакцины от коронавируса Pfizer.

По состоянию на 19 января, случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины.