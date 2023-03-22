У непобедимого украинского боксера сорвался бой в супер тяжелом весе
Украинский супер тяжеловес Владислав Сиренко получил травму во время подготовки к следующему бою
Об этом Сиренко сообщил в инстаграмме.
"25 марта должно было состояться то, к чему я с командой готовился более двух лет: мой бой в Лас-Вегасе в андеркарде поединка Бенавидес - Плант с одним из топовых боксеров-тяжеловесов. Однако неделю назад во время спарринга один неудачный удар рукой привел меня на операционный стол. Дальше – реабилитация. Не могу сказать, сколько времени она займет", – написал боксер.
Владислав Сиренко пообещал, что скоро вернется на ринг.
"Но точно знаю, что выйду на ринг, что очень скоро будут бои, эффектные, зрелищные и победоносные. Сдаваться я не умею и не буду. Спасибо всем, кто рядом со мной в это сложное время. Команде и семье, которая переживает это вместе со мной. Спасибо всем моим болельщикам, которые так ждали боя: я вас не подведу, он обязательно будет. И не один", – пишет украинец.
В своем последнем бою, состоявшемся 18 декабря 2021 года в Броварах, Сиренко победил украинца Андрея Руденко (34-5) техническим нокаутом в шестом раунде.
В общей сложности Владислав Сиренко выиграл на профессиональном ринге все 19 боев. Имя следующего соперника украинца пока не называлось.
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