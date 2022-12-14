"У него немного подгорела дупка": Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечины после боя с Чисорой
Украинский боксер Александр Усик вспомнил свой выход на ринг после боя Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, а также пошутил над британцем
Об этом сообщает USYK17.
"Я вышел в ринг, мы объявили, что будем боксировать. Дальше уж вопрос организаторов и Тайсона Фьюри. Дай Бог, чтобы мы все прошли лагеря и у нас не было травм. Если он даст согласие боксировать, то я готов". Перед тем были разговоры, говорит: "Я ему дам пощечину". Но я думаю, что у него немного подгорела дупка, и он передумал о пощечине. Но внутренне я был готов к каким-то его глупым поступкам", - сказал Усик.
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Для Александра Усика поединок против тяжеловеса из Великобритании, которому принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета), будет носить статус боя за звание абсолютного чемпиона, если его санкционирует IBF.
Даже в случае поражения от Фьюри украинец сохранит титул IBF.
- В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору, и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.
- После боя Фьюри заявил, что перед поединком с Усиком ему может понадобиться операция, после которой он будет возобновляться около двух месяцев.
- Также стало известно, что Александр Усик избежал проведения обязательной защиты титула IBF перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.
- 5 декабря Тайсон Фьюри согласился провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
- 7 декабря в сети появился проморолик боя Усик – Фьюри.
- 13 декабря WBA обязала Александра Усика провести защиту чемпионского титула в поединке против Даниэля Дюбуа.
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