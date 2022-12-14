"У него немного подгорела дупка": Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечины после боя с Чисорой

Об этом сообщает USYK17.

"Я вышел в ринг, мы объявили, что будем боксировать. Дальше уж вопрос организаторов и Тайсона Фьюри. Дай Бог, чтобы мы все прошли лагеря и у нас не было травм. Если он даст согласие боксировать, то я готов". Перед тем были разговоры, говорит: "Я ему дам пощечину". Но я думаю, что у него немного подгорела дупка, и он передумал о пощечине. Но внутренне я был готов к каким-то его глупым поступкам", - сказал Усик.

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Для Александра Усика поединок против тяжеловеса из Великобритании, которому принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета), будет носить статус боя за звание абсолютного чемпиона, если его санкционирует IBF.

Даже в случае поражения от Фьюри украинец сохранит титул IBF.

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