У него есть родные и близкие, мать и отец, - Усик объяснил, почему он не нокаутировал Джошуа
Боксер Александр Усик объяснил, почему он не сумел нокаутировать британца Энтони Джошуа
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
По словам Усика, он не нокаутировал Джошуа, чтобы не вредить его здоровью.
"Чего вы такой кровожадный? Такие вопросы задают. Победа есть, все нормально. Почему обязательно, чтобы человек падал. У него есть родные и близкие, мать и отец. Это большой кусок здоровья в минус, если человек падает и теряет сознание. Я не за это. И не за то, чтобы он встал и забыл, какой сегодня день. Не было нокаута - и слава Богу. Здоровее будем ", - сказал боксер.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- После этого Украинский боксер Александр Усик рассказал о намерении посетить оккупированный Россией Крым .
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