У недавно вернувшегося из плена азовца Белого родился сын
У военнослужащего полка "Азов", тернополянина Вячеслава Белого, недавно освобожденного из российского плена, родился первенец
Об этом сообщает городской голова Тернополя Сергей Надал в своем telegram .
"Поздравляю мужественного защитника Мариуполя, военнослужащего полка "Азов", жителя Тернополя Вячеслава Белого и его жену Елену с рождением первенца. Недавно Вячеслав вернусь домой из русского плена и успел к важному событию в их семье. Желаю малышу крепкого здоровья, Божьего благословения, счастливого детства и мирного неба!", - пишет Надал.
Жена азовца Елена опубликовала видео в своем instagram, на котором Вячеслав держит новорожденного сына.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.
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