У недавно вернувшегося из плена азовца Белого родился сын

Об этом сообщает городской голова Тернополя Сергей Надал в своем telegram .

"Поздравляю мужественного защитника Мариуполя, военнослужащего полка "Азов", жителя Тернополя Вячеслава Белого и его жену Елену с рождением первенца. Недавно Вячеслав вернусь домой из русского плена и успел к важному событию в их семье. Желаю малышу крепкого здоровья, Божьего благословения, счастливого детства и мирного неба!", - пишет Надал.

Жена азовца Елена опубликовала видео в своем instagram, на котором Вячеслав держит новорожденного сына.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb