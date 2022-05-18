Об этом сообщает CNN.

По словам военного чиновника, осведомленного с данными разведки, сейчас в НАТО идет обсуждение актуального момента, когда ситуация в противостоянии существенно изменилась в пользу Украины. Дебаты продолжаются и относительно возможности Киева вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами в 2014 году.

"Я думаю, что они (ВСУ, – ред. ) могут (отвоевать Крым и Донбасс, – ред.), это так", – сказал военный. "Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я думаю, это реально".

Однако источник CNN заявил также, что сомневается в том, "действительно ли они должны бороться, чтобы вернуть свою территорию", обратив внимание на потенциальную реакцию местного населения этих регионов.

18 мая украинские защитники отбили семь атак РФ на востоке, уничтожили 220 оккупантов, два танка, БМП и беспилотник.

С 24 февраля по 18 мая захватчики потеряли около 28 300 военных, 3 043 бронемашины, 1 251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.

17 мая российская армия потеряла на Востоке Украины 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА.

В тот же день ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

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