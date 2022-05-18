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Главная война с Россией У НАТО считают, что Украина может полностью отвоевать Донбасс и Крым, - CNN

У НАТО считают, что Украина может полностью отвоевать Донбасс и Крым, - CNN

18 мая, 2022 среда
22:36
война с Россией

В ближайшие недели Альянс не ожидает изменений на украинско-российском фронте, однако считает, что ВСУ могут отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым

Об этом сообщает CNN.

По словам военного чиновника, осведомленного с данными разведки, сейчас в НАТО идет обсуждение актуального момента, когда ситуация в противостоянии существенно изменилась в пользу Украины. Дебаты продолжаются и относительно возможности Киева вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами в 2014 году.

"Я думаю, что они (ВСУ, – ред. ) могут (отвоевать Крым и Донбасс, – ред.), это так", – сказал военный. "Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я думаю, это реально".

Однако источник CNN заявил также, что сомневается в том, "действительно ли они должны бороться, чтобы вернуть свою территорию", обратив внимание на потенциальную реакцию местного населения этих регионов.

  • 18 мая украинские защитники отбили семь атак РФ на востоке, уничтожили 220 оккупантов, два танка, БМП и беспилотник.
  • С 24 февраля по 18 мая захватчики потеряли около 28 300 военных, 3 043 бронемашины, 1 251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.
  • 17 мая российская армия потеряла на Востоке Украины 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА.
  • В тот же день ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

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