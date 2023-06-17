Об этом идет речь в публикации Politico.

Как утверждают источники, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предположил, что союзники согласились на возможность вступления Украины в Альянс после завершения полномасштабной войны без выполнения ПДЧ.

Сигналом к этому стала готовность президента США Джо Байдена поддержать такой шаг.

"Если это то, чего Америка очень, очень, очень хочет, они обычно могут достичь этого", – сказал чиновник одного из государств НАТО. Другой предположил, что в Альянсе "есть возможность реализации этого предложения".

Дипломат из Северной Европы подчеркнул, что отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине на саммите в Вильнюсе, вместе с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности".

В то же время против отмены ПДЧ для Украины выступают "некоторые страны Южной Европы", которые опасаются, что это разозлит Россию, потенциально приведет к эскалации войны и усложнит возобновление завязей с Москвой в послевоенный период.

Существует также проблема Венгрии и Турции, которым, по словам чиновника страны НАТО, "некомфортно" приближать Украину на пути к членству в Альянсе.

Однако ряд должностных лиц, с которыми общалось Politico, указывают на то, что НАТО в целом открыт к такому подходу. В то же время они соглашаются с тем, что вступление Украины возможно только после завершения войны с Россией.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.