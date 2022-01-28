У НАТО нет уверенности, что в планах РФ есть новое вторжение в Украину, - Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время онлайн-конференции в пятницу, 28 января.



По словам Столтенберга, Россия продолжает развертывать свои войска у границ Украины, но вместе с тем проводит встречи с США и НАТО, и "это хороший знак".



"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия", - заявил он.



Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за перемещениями российских войск в Беларуси.



"Мы готовы принять участие в диалоге с Россией, но мы готовы ответить, если она выберет вооруженный конфликт. Мы готовы к обоим вариантам", - сказал генсек НАТО.



В то же время, он заявил, что НАТО не будет размещать свои военные силы в Украине.



"Пятая статья не может быть введена в действие при нападении на страну, не входящую в НАТО. Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и предоставление помощи Украине путем снабжения и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия", - заявил он.



Генсек Альянса добавил, что Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если прибегнет к новой агрессии против Украины.

Напомним, журналист Иван Капсамун заявил, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.

Глава немецкой разведки Бруно Каль считает, что Россия еще не приняла окончательного решения о нападении на Украину.