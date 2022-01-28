У НАТО нет уверенности, что в планах РФ есть новое вторжение в Украину, - Столтенберг
Страны - участницы НАТО не уверены, планирует ли Россия вторжение в Украину, и планируют принимать решение в зависимости от ситуации
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время онлайн-конференции в пятницу, 28 января.
По словам Столтенберга, Россия продолжает развертывать свои войска у границ Украины, но вместе с тем проводит встречи с США и НАТО, и "это хороший знак".
"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия", - заявил он.
Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за перемещениями российских войск в Беларуси.
"Мы готовы принять участие в диалоге с Россией, но мы готовы ответить, если она выберет вооруженный конфликт. Мы готовы к обоим вариантам", - сказал генсек НАТО.
В то же время, он заявил, что НАТО не будет размещать свои военные силы в Украине.
"Пятая статья не может быть введена в действие при нападении на страну, не входящую в НАТО. Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и предоставление помощи Украине путем снабжения и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия", - заявил он.
Генсек Альянса добавил, что Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если прибегнет к новой агрессии против Украины.
- Напомним, журналист Иван Капсамун заявил, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.
- Глава немецкой разведки Бруно Каль считает, что Россия еще не приняла окончательного решения о нападении на Украину.
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