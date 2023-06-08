Об этом в интервью "Европейской правде" сказала помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже.

При этом она предостерегла, что не увязывает подрыв Каховской ГЭС с возможным возникновением аварийной ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление гендиректора Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы", – сказала чиновник.

Браже подчеркнула, что НАТО – это оборонный альянс, главной задачей которого является коллективная оборона 31 государства-члена.

"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы", – добавила она.