У НАТО есть план на случай аварии на Запорожской АЭС, – помощница Столтенберга
У НАТО есть планы на случай различных событий в связи с полномасштабной войной в Украине, в частности возникновение аварии на оккупированной россиянами Запорожской АЭС
Об этом в интервью "Европейской правде" сказала помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже.
При этом она предостерегла, что не увязывает подрыв Каховской ГЭС с возможным возникновением аварийной ситуации на Запорожской атомной электростанции.
"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление гендиректора Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы", – сказала чиновник.
Браже подчеркнула, что НАТО – это оборонный альянс, главной задачей которого является коллективная оборона 31 государства-члена.
"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы", – добавила она.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Украину, чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке.
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