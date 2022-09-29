У НАТО есть два типа реагирования на подготовку РФ к ядерному удару, - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что согласно стратегическим документам реагирование НАТО начинается с момента первых сообщений о подготовке применения ядерного оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Конвенционным ответом НАТО может не ограничиваться. Реагирование НАТО начинается не с момента применения ядерного оружия – реагирование НАТО начинается с момента, когда поступают первые сообщения, что такое оружие готовится к применению. Если это тактическое ядерное оружие, то с момента, как только открываются склады и боеголовки начинают свое движение в армию, в случае стратегического ядерного оружия – когда поступают сигналы, что готовится шахтное или морского базирования вооружение", - отметил Краев.
По его словам, еще со времен Холодной войны НАТО имеет два типа реагирования.
"Первый вариант – это авиационный удар неядерным оружием по открытому складу, то есть остановка любой деятельности по поставке ядерных боезарядов в армию. Второй вариант – это ядерный тактический удар по тому же складу, для полной остановки любых действий", – пояснил Краев.
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