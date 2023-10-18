"У наших собеседников в Женеве дрожали руки, когда они слушали о зверствах россиян", – Александра Мазур из "Сообщества семей Оленовки"

Семьи погибших воинов в Оленовке и пленных добиваются в мировом сообществе расследования дела и справедливого наказания для военных преступников, совершивших тогда и совершающих геноцид над украинцами. Недавно они выступили на заседании в Организации объединенных наций в Швейцарии, где подробно рассказали о пытках россиян. В частности, об этих страшных событиях свидетельствовали очевидцы – воин Дмитрий Андрющенко и британец Эйдан Аслин.

С одной из участниц "Сообщество семей Оленовки" Александрой Мазур, которая докладывала на 54-й сессии Комиссии ООН, пообщалась журналистка Эспрессо Татьяна Яворская.

Списки неточные, погибших в Оленовке может быть гораздо больше

Как возникло "Сообщество семей Оленовки"? Сколько в нее входит людей и по каким основным направлениям работает "Сообщество"?

В общем, мы начали собираться в сообщество еще с января 2023 года. Потому что к тому моменту были обещания Организации Объединенных Наций, что они поедут на место преступления. Для этого собиралась специальная команда, которая должна была от ООН поехать в Оленовку и собрать доказательства, кто совершил это преступление. Но в январе они объявили о роспуске этой миссии. Тогда мы поняли, что на международном уровне на этом, пожалуй, дело и закончится, поэтому нам нужно собираться и что-то делать. И так понемногу мы нашли друг друга.

Сейчас в сообществе около 150 человек. Приблизительно, потому что иногда у нас в чате несколько человек от одной семьи, иногда один человек в чате, но другие родственники тоже в курсе всего, ходят на встречи, акции. Приблизительно 150. Иногда говорят, что у нас здесь только семьи погибших, но это неправда. У нас и семьи погибших в этой массовой казни, и семьи выживших, но раненых. Некоторые из раненых уже даже вернулись.

Много ли вернулось выживших в том бараке людей?

После теракта Россия опубликовала список – кто погиб, кто ранен. Надо понимать, что этот список неверен, неточный. Но из этого списка в Украину вернулось 11 человек.

Если говорить об официальных данных, то 11 октября истек ровно год с тех пор, как вернули большинство тел погибших. ДНК-анализы для их идентификации продолжались еще летом. И тогда оказалось, что некоторые, кто были в российских списках ранены, на самом деле, по результатам украинских ДНК-анализов, погибли. Среди них мой близкий.

О нем вы больше не рассказываете…

Обычно я не разглашаю личную историю, потому что если начинаешь рассказывать личное, то очень часто журналисты переключаются именно на это. А хочется больше рассказать о нашей работе. Ведь у нас борьба продолжается – как в теме Оленовки, так и в целом против геноцида, который делает Россия по отношению к нам. А поскольку у нас сравнительно нечасто бывают интервью, то в этих интервью я стараюсь акцентировать внимание именно на нашей деятельности, чтобы медиа на ней акцентировали внимание. Но скажу, что именно мой близкий по официальным спискам от минобороны РФ считался раненым. По результатам украинского ДНК-анализа оказалось, что он погиб. Поэтому можно утверждать, что эти списки, хотя считаются "официальными", неточные и неправильные.

То есть может оказаться, что на самом деле погибших больше, чем сообщалось ранее?

Именно так.

Знаете информацию, сколько осталось там ребят, как они, есть ли с ними связь?

По данным россиян, их в бараке было 193. У нас есть результаты ДНК-анализов, где имена и фамилии 52 погибших. Из российского списка раненых - 11 человек уже в Украине, их вернули. То есть точно известна судьба 63 человек, относительно других нет информации и связи с находящимися в плену до сих пор нет.

"При выходе бойцов из Азовстали все представители Красного Креста вдруг не вышли на работу"

По вашему мнению, достаточно ли официальная Украина делает для расследования этого преступления, наказания виновных?

Мне трудно сказать в юридической плоскости, потому что я не юрист. В нашем сообществе я редактор, а по профессии – лингвистка. Поэтому я фокусируюсь на наших текстах, на вербальной подаче информации о нас, как нас освещают медиа, социальные сети, чтобы там не было ошибок и так далее.

Как обычному лицу, без юридического образования, мне кажется, что государство действует, готовятся представления в международные суды. И не только государство, но и правозащитники. Мы сотрудничаем с Медийной инициативой по правам человека, Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, Региональным центром прав человека. Также консультирует нас юрист по организации OSINT for Ukraine. Они работают не в Украине, но консультируют нас.

Но хотя государство и украинские правозащитники работают, нужно одновременно понимать, что российское государство сильнее на международной арене. Нам часто нужно обращаться в международные организации, например, когда мы просим, чтобы они поехали на место преступления в Оленовке. И в этой плоскости мы, к сожалению, оказываем недостаточно влияния.

Откуда можно черпать достоверную информацию о трагедии Оленевки? Рассказывают ли что-то люди, которые вернулись из плена и были свидетелями преступления? Как они идут на контакт?

Проходят опросы свидетелей. После того как ребята возвращаются из плена, они, конечно, должны отдохнуть, реабилитироваться. И уже потом, исключительно с их согласия, начинается сбор показаний. Эти показания тоже профессионально собираются, с учетом того, что эти люди пережили плен, оборону Мариуполя в полной блокаде и пропаганду, распространяемую на них россиянами. Помню, как смотрела российские телеграмм-каналы, где они после теракта распространяли видео с нашими пострадавшими бойцами и говорили им: "Это вас Украина обстреляла, посмотрите, что вам Украина сделала".

Что касается показаний, например, МИПЧ уже собирал показания, опубликовал свое расследование по результатам этого. Есть также французская организация Яхад-Ин Унум, которая сначала занималась темой Холокоста, а затем военными преступлениями и геноцидами в мире. Они также готовятся и будут собирать показания пострадавших в результате теракта в Оленовке. Планируется начать с конца октября.

Как вообще случилось, что защитники Украины вроде бы сдавались "под гарантии", а потом оказалось, что неизвестно кого спрашивать о тех гарантиях?

Здесь не знаю, потому что у меня нет соответствующих документов, какими были гарантии, кто их предоставлял, какими они были. Даже если взять, например, Красный Крест. Они должны были регистрировать Героев, выходивших из Азовстали по приказу в плен; должны были что-то гарантировать. Но, как впоследствии оказалось, однажды во время выхода воинов из Азовстали никто из представителей ЧХ не вышел на свою работу и не зарегистрировал людей.

Как раз в этот день?

Да. У нашей Ксении Прокопенко, брат которой погиб в Оленовке, Красный Крест не зарегистрировал его. Он выходил 16 мая. Такая вот гарантия.

ООН признала, что обстреливала Оленвку не Украина, а Россия блокирует расследование

Фото: из архива Михала Зантмана, митинг в Кракове, участники держат портреты погибших Героев

В Женеве вы встречались с представителями Международного Красного Креста. Поведение их представителей, а особенно национальных организаций, довольно неоднозначно. Расскажите, как произошло ваше общение?

Это тоже интересный момент. Наше "Сообщество Родин Оленевки" представляли я и Ксения Прокопенко, мы собственно обе – родственники погибших. Был Дмитрий Андрющенко, Дипломат по Азову, который на момент казни Героев находился на территории Оленевки, он рассказывал об отношении россиян к нашим ребятам военным. Был морской пехотинец, британец Эйден Аслин, которого россияне приговаривали к смертной казни и подвергали пыткам. А также были Тарас Бобровский, Александр Марков, Андрей Юсов и Игорь Сибига – представители Координационного штаба по обращению с военнопленными. У нас был такой формат, что мы все вместе встретились с представителями Международного комитета Красного Креста в их головном офисе и каждый рассказывал свою историю, имел к ним свои вопросы. Мы им сказали о том, что российский КХ собирал помощь для мобилизованных российских военных. Почему-то для них это было новостью, и они об этом раньше не знали. Хотя, честно говоря, я не уверена, что они могли не знать об этом. Ну, и представители МККК продолжают утверждать – Россия им не предоставляет доступа к пленным, поэтому МККК не может поехать проверить состояние пленных, которых удерживают россияне.

Было также общение с представителями ООН, западными политиками. Это был формат ваших выступлений или состоялся живой разговор? Что они вообще говорят? Понимают ли, с кем имеют дело, когда речь идет о русских?

Вот с Красным Крестом была как раз встреча, дискуссия. А в ООН – выступление, на котором нас слушали представители разных стран. После выступления каждый из них мог задавать свои вопросы. Но вопросов не было, только слова поддержки. Мне жаль, что украинские СМИ не следили за нашей рабочей поездкой, хотя это важное событие. Кстати, наши выступления, встречи и разговоры там продолжались с 25 по 27 сентября, а уже 4 октября ООН опубликовали свои выводы относительно массовой казни в Оленовке, уже достаточно адекватно оценив ситуацию. В частности, отрицали, что колонию обстреляло украинское войско.

То есть они признали, что это Россия сознательно поступила?

Они прямо этого не сказали, но это уже на шаг ближе, чем было раньше. А что касается вопросов, почему слушатели нам их не задавали, то, видимо, не ощущали потребности.

Думаете, действительно все понятно, боялись ли они что-то спрашивать?

Думаю, что ясно. Потому что, например, за день до нашего выступления мы были на заседании, но как слушатели. Тогда тоже представители разных стран выступали с речами по поводу российско-украинской войны. И только несколько стран (Беларусь, Зимбабве и несколько других) высказывались, что это все ложь, нет ни одного геноцида украинцев. Все остальные нас поддерживали.

Одним из последствий вашей поездки стал доклад Верховного комиссара ООН, где находился, в частности, десяток пунктов об Оленовке. Можете поподробнее об этом рассказать?

В целом в ООН снова говорилось, что Россия препятствует расследованию, не предоставляя доступа к месту преступления. И даже несмотря на то, что Россия все равно не даст доступ, важно каждый раз настаивать на этом.

Что касается отчета Управления Верховного комиссара ООН, то пункты 82-89 посвящены массовой казни в Оленовке. В этом отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека пришли к выводу, что взрывы не были вызваны ракетами HIMARS, выпущенными украинским войском. Точный тип оружия и место его происхождения определить пока не удалось, но в отчете указано, что характер повреждения указывает на то, что боеприпас двигался с востока на запад.

Еще там есть 88 пункт о том, что место взрывов не было сохранено для того, чтобы обеспечить полный и надлежащий обзор и расследование экспертами. Вместо этого место происшествия было загрязнено, а вещественные доказательства нарушены. Это тоже интересный пункт, ведь он указывает на то, что россияне умышленно испортили это место, чтобы расследование не состоялось. В ООН утверждают, что Россия не предоставляет и не предоставляла доступ к месту расследования, а место теракта испорчено для обследования.

Почему они его испортили? На мой взгляд, потому, что что-то скрывают. Это косвенные доказательства преступления, которое совершили именно россияне. Эти пункты – уже маленький прогресс, но нужно гораздо больше.

Еще хочу заметить один момент относительно нашей рабочей поездки в Швейцарию – большая проблема с финансированием таких поездок. О массовой казни в Оленовке и других преступлениях россиян, безусловно, должен знать весь мир. Мы все с этим соглашаемся, но для действительно весомой работы в этом направлении в государстве должно быть предусмотрено финансирование на это. Его нет. Мы были вынуждены обращаться к организации "Сердце Азовстали", они покрыли нам некоторые расходы, остальную значительную сумму покрыл по собственной инициативе ехавший с нами Тарас Бобровский. Так не должно быть. Это важный момент – стоит создать финансовую государственную поддержку для обеспечения такой работы, потому что на самом деле иностранцы стремятся к непосредственному общению с нами.

Фото: из архива ОО "Сообщество Родин Оленевки"

"На Западе мало знают, что происходит в Украине, нужно постоянно об этом говорить"

Вы общаетесь с иностранными СМИ и организациями. Массовая казнь пленных – это чрезвычайная дикость для 21 века, как они вообще на это реагируют?

Когда представители других стран после нашего выступления говорили, они заметно волновались. Я видела, как им дрожали руки, вздрагивал голос. Это собственно шок от этого зверства, что они узнали о действиях россиян. Такова была реакция на услышанное. С нами же были военные Дмитрий Андрющенко и Эйден Аслин – люди, непосредственно жертвы пыток. Они рассказали миру, как россияне пытают и издеваются над пленными. Мне тоже это тяжело было слушать, сидеть и даже тяжело дышать. От такой информации просто иногда хочется потерять сознание. Людям в зале было так же. Им было тяжело осознавать услышанное.

Думаете после вашего выступления, выступления воинов пленных, наказание виновных стало более реальным? Это одна из ваших главных задач?

Нам в этом направлении еще предстоит очень много работать на международную аудиторию. И нам нужна поддержка. Иностранцы должны узнать нашу историю непосредственно из наших уст. Скажем, рядовой человек в Швейцарии об этих событиях ничего не знает. А было бы уместно, если бы иностранцы знали не только нашу историю, но и понимали, что массовая казнь Героев в Оленовке – это капля в море среди тех преступлений, которые Россия ежедневно совершает против украинцев. Надеюсь, что виновных удастся наказать. Хотя непосредственные исполнители этого преступления могут быть и погибшими, мы в любом случае должны установить, кто конкретно это сделал. Если они живы – привлечем их к ответственности. Если они убиты, то их имена все равно будут вписаны в историю российского садизма, они будут фактически подтверждением того, что такое россияне и что для россиян военные преступления – это традиция.

Вам не кажется, что о страшных событиях Оленовки начинают забывать, особенно учитывая, что во время войны происходит много трагедий и гибнет много людей? Кстати, как на Западе, там вообще об Оленовке еще кто-нибудь помнит?

Мы должны делиться информацией: каждый, кто как может. Не следует полностью отмежевываться от этих трагедий. Особенно, по-моему, СМИ должны помогать хранить нашу память. Мы такие же украинцы и украинки, как все, и не хотим быть информационно изолированы от других из-за того, что у нас такой опыт. И добавлю, что мы не навязываем страшных историй, мы рассказываем о жизненном пути Героев, о своей деятельности против России, в частности, на международной арене, о вызовах, которые встают перед нами.

Мне однажды в комментариях в твиттере написали, что люди боятся узнать детали этого убийства, увидеть кадры погибших. Но, думаю, не надо из-за этого избегать "Сообщества Семей Оленовки". Мы стараемся не шокировать, не травмировать. Работаем для возвращения живых, памяти о погибших и справедливого наказания преступникам и палачам. Нам всем нужно очень много работать, чтобы победить Россию. К сожалению, мы еще вообще не близки к победе. Чтобы приблизиться, нужно мобилизовать все силы и не бояться сотрудничать друг с другом.