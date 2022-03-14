У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, – Зеленский о переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что задача украинской делегации в переговорах с россиянами – организовать встречу с Путиным
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Ежедневно в видеоформате общаются представители наших делегаций. У нашей делегации задача четкая - сделайте все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую я уверен, что ожидают люди. Понятно, что это сложная история, трудный, но нужный путь. Наша цель, чтобы в этой борьбе, в переговорной, сложной работе, Украина получила необходимый результат. Для нас, для мира, для безопасности. Чтобы мы имели гарантии, нормальные и действенные. Не как за Будапештом, и не как в нашем небе, а такие, чтобы украинцы могли сказать, что это работает. Говорить нужно", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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