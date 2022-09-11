Соответствующий перехват разговоров был обнародован в ГУР МО Украины.

"14 числа у меня закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Ребят будут бить, здесь бои идут, пизд*ц. Я в Изюминском районе, село Копанки. У нас здесь п*здарезы каждый день. Поднимай на уши всех", - сказал оккупант.

Напомним, на Харьковском направлении российские войска находятся в паническом настроении

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