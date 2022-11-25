У попов РПЦ нашли рубли?

Они работали на врага?

Да не может быть:)

А у нас здесь, напоминаю, нашли целый суд, который тоже работает на врага, причем давно.

Уже неделя прошла с момента публикации расследования Радио Свобода о том, как ОАСК должен по заказу России сбросить Зеленского и вернуть Януковича.

И что?

СБУ открыла производство?

СНБО экстренно собралось?

Президент выступил с заявлением?

Секретарь СНБО Данилов, кстати, уже пол года публично об этом плане сказал.

Хоть одна реакция органов власти была?

Я не видел.

Хотя нет.

Уже неделя прошла с момента публикации расследования Радио Свобода о том, как ОАСК должен по заказу России сбросить Зеленского и вернуть Януковича. И что? СБУ открыла производство? СНБО экстренно собралось?

Когда Радио Свобода прямо спросили об этом замглавы ОП Смирнова, тогда он ответил. Сказал, что с председателем ОАСК Волком об этом "серьезно поговорил".

Классная реакция на коллаборацию с врагом и на планы сбросить президента, на которого ты работаешь, не правда ли?

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Учитывая бэкграунд Смирнова — я не удивлен. Вот его фотка с Андреем Портновым — заместителем главы АП времен Януковича, который, в частности, ОАСК выстроил и взрастил. С его же, Смирнова, Фейсбук. Притом что сам он утверждает, что сейчас с Портновым не общается. И они "носители разных ценностей". Ну мы же всегда все выставляем у себя на ФБ улыбающиеся общие фото с теми, с кем принципиально ценностно расходимся, да?

Ладно. Что делает до сих пор Смирнов на этом посту – отдельный вопрос.

А остальное государство у нас есть?

Или мы будем и дальше давать откровенным агентам врага неприкрыто разрушать нас изнутри? А с ними за это, может быть, "серьезно поговорят"?

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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