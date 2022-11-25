У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
Учитывая бэкграунд Смирнова — я не удивлен
У попов РПЦ нашли рубли?
Они работали на врага?
Да не может быть:)
А у нас здесь, напоминаю, нашли целый суд, который тоже работает на врага, причем давно.
Уже неделя прошла с момента публикации расследования Радио Свобода о том, как ОАСК должен по заказу России сбросить Зеленского и вернуть Януковича.
И что?
СБУ открыла производство?
СНБО экстренно собралось?
Президент выступил с заявлением?
Секретарь СНБО Данилов, кстати, уже пол года публично об этом плане сказал.
Хоть одна реакция органов власти была?
Я не видел.
Хотя нет.
Уже неделя прошла с момента публикации расследования Радио Свобода о том, как ОАСК должен по заказу России сбросить Зеленского и вернуть Януковича. И что? СБУ открыла производство? СНБО экстренно собралось?
Когда Радио Свобода прямо спросили об этом замглавы ОП Смирнова, тогда он ответил. Сказал, что с председателем ОАСК Волком об этом "серьезно поговорил".
Классная реакция на коллаборацию с врагом и на планы сбросить президента, на которого ты работаешь, не правда ли?
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Учитывая бэкграунд Смирнова — я не удивлен. Вот его фотка с Андреем Портновым — заместителем главы АП времен Януковича, который, в частности, ОАСК выстроил и взрастил. С его же, Смирнова, Фейсбук. Притом что сам он утверждает, что сейчас с Портновым не общается. И они "носители разных ценностей". Ну мы же всегда все выставляем у себя на ФБ улыбающиеся общие фото с теми, с кем принципиально ценностно расходимся, да?
Ладно. Что делает до сих пор Смирнов на этом посту – отдельный вопрос.
А остальное государство у нас есть?
Или мы будем и дальше давать откровенным агентам врага неприкрыто разрушать нас изнутри? А с ними за это, может быть, "серьезно поговорят"?
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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