О новом "лайфхаке" рашист рассказал жене в разговоре, перехваченном Службой безопасности Украины.

Россияне уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления на увольнение. Поэтому когда жена просит его приехать в отпуск, рашист сомневается, что его отпустят.

"У нас все съ**ались, осталось 6 человек, представляешь? Все сбегают, никого нет. Никто не возвращается", - говорит оккупант.

Самому же ему хотелось бы куда-то уехать, так ему страшно на фронте. Лекарство нашел традиционное для РФ.

"Стою, возле меня все пылает. Лес горит, все горит. С утра до вечера нас обх**чивают. Очень страшно, очень боюсь. Почему по телеку ничего не говорят, я не понимаю. Здесь реально такая бойня! Я бухаю. Того что боюсь. Здесь все бухают", – рассказывает оккупант.