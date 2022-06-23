"У нас все съ**ались, осталось 6 человек, здесь все бухают": оккупант рассказал, что рашисты придумывают ради бегства из Украины
Российские оккупанты придумали схему, как убежать от наказания Вооруженными силами Украины
О новом "лайфхаке" рашист рассказал жене в разговоре, перехваченном Службой безопасности Украины.
Россияне уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – пишут заявления на увольнение. Поэтому когда жена просит его приехать в отпуск, рашист сомневается, что его отпустят.
"У нас все съ**ались, осталось 6 человек, представляешь? Все сбегают, никого нет. Никто не возвращается", - говорит оккупант.
Самому же ему хотелось бы куда-то уехать, так ему страшно на фронте. Лекарство нашел традиционное для РФ.
"Стою, возле меня все пылает. Лес горит, все горит. С утра до вечера нас обх**чивают. Очень страшно, очень боюсь. Почему по телеку ничего не говорят, я не понимаю. Здесь реально такая бойня! Я бухаю. Того что боюсь. Здесь все бухают", – рассказывает оккупант.
- Напомним, в Запорожье оккупанты заставляют врачей выписывать фиктивные справки, чтобы "откосить" от службы.
- Из перехвата СБУ стало известно , что украинцы почти полностью уничтожили "элиту" российской армии, которую готовили к войне с НАТО.
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