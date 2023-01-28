У нас война будет долгой, поэтому Украине нужно формировать резерв, - офицер ВСУ Гай

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Весь резерв, который у нас был, мы уже применили в боях. Сейчас, насколько я понимаю, по распоряжению президента Украины и соответствующих действий командование ВСУ будут формироваться новые резервы. Мы должны понимать, что у РФ огромный мобилизационный ресурс, даже если его занизить вдвое, это миллионы и миллионы людей. Украина, во-первых, имеет меньший мобилизационный ресурс, также много людей потеряно из-за внутренней и внешней эмиграции, однако нам нужно формировать новый полноценный резерв, потому что идут ожесточенные бои, наши люди погибают, болеют, ранены. Соответственно, нужно будет доукомплектовывать наши боевые бригады, личный состав, для того, чтобы мы имели возможность противостоять агрессии РФ", - пояснил офицер ВСУ.

Мирослав Гай отметил, что, по всем оценкам, которые он видит, российская агрессия еще надолго. К примеру, в США расширяют производство крупнокалиберных снарядов 155 мм для Украины на следующие два года, то есть только через 2 года они хотят нарастить производство в 90 тысяч снарядов. Соответственно американские аналитики рассматривают, что война продлится минимально 2 года.

"Загадывать не хочу, но когда делаются такие заявления, то за ними стоят мощные серьезные расчеты. Поэтому, я рассматриваю, что у нас война будет долгой и Украине нужно формировать профессиональные и обученные резервы. Сейчас все обязательно проходят обучение перед отправкой в боевые бригады, это занимает время, но у людей есть минимальная подготовка для ведения боевых действий", - отметил Гай.

22 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

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