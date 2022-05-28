Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Выводить не будут, потому что нет такой директивы – типа, 90 суток на какой-то… (жалкой) спецоперации. Сказали вообще до года могут держать!"

Здесь увольняться вообще бессмысленно. Вот люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср… (рассказывают), какие они пи… (жалкие люди), предатели родины, хуже говноидов. Не мужчины, вы женщины. Они сидят и слушают, надеясь что уволятся. Но пока в Россию не выбраться, уволиться невозможно вообще.

А как в Россию выбраться? На границе ФСБшники стоят. Они каждую машину проверяют до винтика. Вдруг скрылся какой-нибудь беглец", - рассказал оккупант.

Рашист жалуется, что нет идей, как бежать из Украины: "Здесь неделю прожить, можно уже праздник устраивать. Как меня эта армия за… (утомила), вместе с государством е… (осточертелым). Лучше бы на нас напали".

Мать интересуется, как помочь сыну, тот просит обратиться в комитет солдатских матерей, военную прокуратуру и заявить: "Я развожусь, больная женщина, у меня один сын остался, верните его домой!"

Рашист сообщил матери, что будет писать отказ служить, лучше сидеть на базе - это безопаснее, чем служить "этой помойке":

"У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут село. Против них 500 человек сидит в бетоне. А они 8 идут вообще без поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильна российская? Бутафорская".