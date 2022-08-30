Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Один из российских оккупантов спрашивает, будут ли доставать из кольца Вооруженных сил Украины в Харьковской области подразделение второго.

"Бл*дь, пытаются нах*й. У нас уже ничего не осталось, ни воды, ни пищи, бл*дь. Практически связи уже нет, п*здец, такие дела", - рассказывает захватчик.

На время разговора оккупантов на этом участке фронта было тихо, впрочем раньше там уже уничтожили 7-ю роту: "Там вообще всю расх*ярили".

"Да, вообще никого не осталось, по-моему. Вот сегодня тоже паренек звонил, он там с кем-то разговаривал: 7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съеб*лся, бл*дь. Я, х*й знает, и вообще ничего не говорят, ни да и никак", - говорит рашист.

18 августа украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.

В ночь с 23 на 24 августа украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами в оккупированном Токмаке.

25 августа, украинские силы ликвидировали 2 склада с боекомплектами, 1 базу и 2 командных пункта россиян на оккупированных территориях.

В Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили склад россиян с боеприпасами.

ГУР перехватило разговор военного "ДНР" с супругой, где они обсуждают уничтоженный российский склад с боеприпасами армии РФ.

29 августа украинская разведка опубликовала перехваченный разговор оккупанта, который служит в составе армии РФ, и российского гражданского. Рашист жалуется на тяжелое положение на войне в Украине.

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