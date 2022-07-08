Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что оккупант из подразделения, который недавно записал открытое видеообращение к командованию о нарушениях в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка:

"У нас тут "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, выстреливший себе в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, состоял на психиатрическом учете". Его обратно вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете".

Жена оккупанта рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.

Напомним, что британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе. Российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении города Сиверск, который находится примерно в 8 км к западу от нынешней линии фронта.