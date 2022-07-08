"У нас тут "самострельщик" ногу себе прострелил": разведка обнародовала разговор оккупанта с женой
Разведка обнародовала разговор оккупанта, недавно записавшего открытое видеообращение к командованию о нарушениях в оккупационной армии, с женой
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
Отмечается, что оккупант из подразделения, который недавно записал открытое видеообращение к командованию о нарушениях в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка:
"У нас тут "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, выстреливший себе в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, состоял на психиатрическом учете". Его обратно вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете".
Жена оккупанта рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.
- Напомним, что британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе. Российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении города Сиверск, который находится примерно в 8 км к западу от нынешней линии фронта.
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