"У нас церковь народная, а у них государственная", - Порошенко об отличии ПЦУ от РПЦ

После богослужения Порошенко сказал журналистам, что ПЦУ – это настоящая украинская народная церковь, и так будет всегда, сообщает партийный сайт "Европейской солидарности".

"Православная Церковь Украины, которая была создана через объединение православных церквей и предоставление Томоса - это церковь украинцев. Это церковь Христова. И она отличается от московской церкви тем, что у нас церковь - народная. У нас - церковь Христова, автокефальная. А у них церковь - государственная. И если государство у них преступное, то представители Русской православной церкви в Украине уже заканчивают свой путь", - убежден пятый президент.

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"Когда я говорю, что церковь украинская – это значит, что двери церкви открыты и для тех, кто наконец-то имел возможность разобраться и прийти в нашу церковь. И я очень рад, что за эти почти 5 лет тысячи приходов уже присоединились к нашей церкви", – говорит Порошенко.

"Это уже вторая Пасха после широкомасштабного вторжения и десятая - с начала войны. В этот день мы должны благодарить Бога за то, что он сохранил нашу страну и послал нам силы, послал нам разум для того, чтобы мы защитились от нападения врага", - добавляет Петр Порошенко.

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"Я всех хочу поздравить и пожелать, чтобы к следующей Пасхе была наша украинская Победа. Об этом мы сегодня просим Бога. Я уверен, что эти просьбы совпадают с молитвами всех украинцев и всего мира, который хочет, чтобы мы выбросили захватчиков, нелюдей, дьяволов, ворвавшихся к нам", - подчеркнул Порошенко.