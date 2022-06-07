"У нас сейчас жара началась, е*ать, без воды сидим, морально подавлены": оккупанты жалуются, что до сих пор воюют в утепленной форме
Российские оккупанты жалуются на теплое украинское лето. Поскольку новой формы не привезли, воевать приходится в утепленной
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехвативших СБУ.Рашисты рассчитывали захватить Украину еще в феврале, поэтому отправились воевать в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.
"У нас сейчас жара началась, есть, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Здесь уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, какая осенняя была, так и есть", - жалуется оккупант в разговоре со знакомым.Он также говорит, что его подразделение уже должны были изменить, но "в итоге х*й – сидим дальше". Также оккупант жалуется на обстрелы и ежедневные потери.
- Напомним, Россия с 24 февраля потеряла более 31 тыс. военных почти 700 систем артиллерии и более 200 самолетов.
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