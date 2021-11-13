"У нас полный зал черных мешков", – директор Полтавского областного морга о смертности от COVID-19

Об этом передает Еспресо.TV.



"Если обычно по статистике каждый год умирает примерно одинаковое количество людей, то уже за 8 месяцев 2021 года в Украине увеличилось количество умерших на 50 тысяч человек. Откуда эти 50 тысяч? Они ведь не взялись ниоткуда. Никто же не ходит с молотком и не убивает люде. А значит, произошел какой-то фактор, вызвавший резкий рост смертности, какой это фактор?Конечно, это коронавирус.



Как минимум у нас за 8 месяцев умерло больше на 50 тысяч, чем в предыдущие годы. О чем еще здесь спорить? 50 тысяч – это не так и мало. Например, на войне в Афганистане со всего Советского Союза умерло 15 тысяч человек и практически в каждом селе были могилы. А здесь только в Украине меньше, чем за год, прибавилось 50 тысяч смертей.



А мы еще о чем-то говорим и размышляем? Есть ковид? Нет ковида? Выходит, что остальные десятки миллионов людей - это просто дураки, которые вакцинируются, принимают какие-то меры?" - сказал руководитель коммунального предприятия "Полтавское областное патологоанатомическое бюро" в интервью тамошнему порталу Коло.



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Также Украинец прокомментировал упреки антивакцинальщиков в "слишком поспешной" разработке и внедрении вакцин от COVID-19.



"Какая-то пара идиотов подняла шум, что вакцинация не нужна. Придумали какие-то шесть лет производства. Но все вакцины делаются в "свиной голос", грубо говоря. Появилась эпидситуация – нужно решать вопросы. И вакцины существуют еще со времен Авиценны, а более менее научный подход к этому вопросу начался с Луи Пастера, а мы еще обсуждаем, нужны вакцины или нет? Но вакцинация спасла больше жизней, чем все отделы медицины вместе взятые! – подчеркнул Вадим Украинец.



Как отметил руководитель главного морга Полтавщины, его учреждение испытало на себе резкое увеличение числа умерших, но пока "справляется", хотя за счет пандемии мертвых тел значительно увеличилось.



"Но это не правильно. Мы должны без работы сидеть, а у нас полон зал черных мешков", - добавил он.





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