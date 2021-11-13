Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус "У нас полный зал черных мешков", – директор Полтавского областного морга о смертности от COVID-19

"У нас полный зал черных мешков", – директор Полтавского областного морга о смертности от COVID-19

13 ноября, 2021 суббота
08:28
Коронавирус

Директор Полтавского областного морга Вадим Украинец призвал граждан не верить фейкам от антиваксеров, настаивающих на якобы несуществовании коронавируса, а тем более тяжелых и трагических последствий этой болезни

Об этом передает Еспресо.TV.

"Если обычно по статистике каждый год умирает примерно одинаковое количество людей, то уже за 8 месяцев 2021 года в Украине увеличилось количество умерших на 50 тысяч человек. Откуда эти 50 тысяч? Они ведь не взялись ниоткуда. Никто же не ходит с молотком и не убивает люде. А значит, произошел какой-то фактор, вызвавший резкий рост смертности, какой это фактор?Конечно, это коронавирус.

Как минимум у нас за 8 месяцев умерло больше на 50 тысяч, чем в предыдущие годы. О чем еще здесь спорить? 50 тысяч – это не так и мало. Например, на войне в Афганистане со всего Советского Союза умерло 15 тысяч человек и практически в каждом селе были могилы. А здесь только в Украине меньше, чем за год, прибавилось 50 тысяч смертей.

А мы еще о чем-то говорим и размышляем? Есть ковид? Нет ковида? Выходит, что остальные десятки миллионов людей - это просто дураки, которые вакцинируются, принимают какие-то меры?" - сказал руководитель коммунального предприятия "Полтавское областное патологоанатомическое бюро" в интервью тамошнему порталу Коло.

Читайте на "Цензор.НЕТ" : "Укрзализныця" ввела карантинные ограничения на поездки в электричках по Киевщине

Также Украинец прокомментировал упреки антивакцинальщиков в "слишком поспешной" разработке и внедрении вакцин от COVID-19.

"Какая-то пара идиотов подняла шум, что вакцинация не нужна. Придумали какие-то шесть лет производства. Но все вакцины делаются в "свиной голос", грубо говоря. Появилась эпидситуация – нужно решать вопросы. И вакцины существуют еще со времен Авиценны, а более менее научный подход к этому вопросу начался с Луи Пастера, а мы еще обсуждаем, нужны вакцины или нет? Но вакцинация спасла больше жизней, чем все отделы медицины вместе взятые! – подчеркнул Вадим Украинец.

Как отметил руководитель главного морга Полтавщины, его учреждение испытало на себе резкое увеличение числа умерших, но пока "справляется", хотя за счет пандемии мертвых тел значительно увеличилось.

"Но это не правильно. Мы должны без работы сидеть, а у нас полон зал черных мешков", - добавил он.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

пандемия
смертность
COVID-19
новости Полтавы
Читайте также:
Білий дім
11 ноября, 2021 четверг
США предупредили Европу о возможном новом вторжении РФ в Украину, - Bloomberg
title.author
12 ноября, 2021 пятница
Миграционный террор. Как Лука и Путин хотят устроить в Украине курдские гетто и поссорить нас с Польшей
Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера
10 ноября, 2021 среда
Выходил на бой инвалидом: Фьюри после победы над Уайлдером перенес шестичасовую операцию
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.08
    Покупка 26.08
    Продажа 26.33
  • EUR
    Покупка 29.77
    Продажа 30.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
13 ноября
08:31
Франция - Финляндия
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций субботы
08:00
ЧМ-2022: результаты всех матчей пятницы
07:42
"Выруби его". Тельбизова и Осипова уволили из "Укрэксимбанка"
07:23
В Нидерландах схватили влиятельного киберрекетера из России
07:00
Мане
Как это – быть художественным революционером? История Эдуара Мане
00:40
Чемпионат мира-2022: какие страны уже точно поедут на мундиаль
2021, пятница
12 ноября
23:44
Англия сокрушила Албанию и фактически вышла на ЧМ-2022
23:33
Марк Мампасси
Футболист сборной Украины перейдет в российский клуб, - СМИ
23:22
В Литве двух российских шпионов приговорили к лишению свободы
23:12
Водителя, который в пьяном виде сбил детей в Харькове, арестовали с правом на залог
22:53
Дани Алвес
"Барселона" объявила о трансфере самого титулованного футболиста мира
22:53
Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2
Украина закупит "Байрактары" для нужд ВСУ в следующем году, - Резников
22:44
Свитолина рассказала, сколько зарабатывал тренер, которого она уволила
22:32
Олег Кононов
Экстренер "Карпат", являющийся сторонником Путина, может неожиданно вернуться в Украину
22:11
Польша оставит открытыми границы для украинцев, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19
22:09
Сауль Альварес
Эксчемпион мира призвал лучшего боксера мира сразиться с Усиком
21:52
Водителю, сбившему детей в Харькове, объявили подозрение в пьяной езде
21:29
россия дипломат
Франция предупредила Россию о "тяжких последствиях" в случае попытки подорвать территориальную целостность Украины
21:04
В колонии оккупированной Макеевки зарезали гражданина Украины, которого оккупанты обвинили в сотрудничестве с СБУ, - Денисова
20:38
"Устрашение политзаключенных": Британия требует от РФ освободить арестованного в Крыму адвоката Семедляева
20:13
Компания Илона Маска SpaceX выведет на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск будут транслировать онлайн
19:50
Нет смысла вводить третью дозу COVID-вакцины, если во всем мире большинство групп риска вообще не прививались, - ВОЗ
19:18
Легенда английского футбола обвинил игроков "Манчестер Юнайтед" в "путинских манипуляциях"
19:17
Завод "Электронмаш" продали за 970 млн грн
19:16
Обновлено
Белавиа
"Белавиа" и Turkish Airlines перестанут принимать на рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена
19:13
Жителям Майами будут выплачивать дивиденды в криптовалюте
18:57
30 тыс. евро на культуру: Винница, Полтава и Ривне получили европейский грант
18:55
Сергей Ребров
Президент УАФ Павелко назвал имя будущего тренера сборной Украины
18:45
Прививка после болезни дает лучшую защиту от коронавируса, - Минздрав
18:26
В Гонконге открылся один из самых больших в Азии музеев современного искусства M+. Ему грозит цензура КНР
18:23
Милевский сходил на футбольное шоу в Россию и разнес их сборную. Видео
18:21
Госкино сделают отдельным органом с весомым статусом и собственной политикой, - Шмыгаль
18:17
Обновлено
Словакия, Франция, Испания и Латвия остаются открытыми для путешествий украинцев с полной вакцинацией
18:16
$450 за фейковый COVID-сертификат: прокуратура разоблачила подпольную типографию в Киеве
17:59
Килиан Мбаппе
"Реал" решил зимой купить самого дорогого футболиста мира
17:59
Обновлено
Нападение на журналистов Схем: Тельбизова встретили овациями после восстановления в должности в "Укрэксимбанке". Министр финансов отреагировал
17:48
Двое украинских военных погибли в зоне ООС: взорвались на неизвестном вражеском устройстве
17:46
СБУ не продлила запрет на въезд в Украину российскому блогеру Варламову
17:35
У нас есть брачный контракт, - Свитолина рассказала о своих отношениях с Монфисом
17:26
Оцифрованные экспонаты, 3D-модели и игры: в Мукачево, в замке Паланок, открыли смарт-музей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV