"У нас политические, военные и экономические отношения с Россией, мы не можем отказаться", - Эрдоган о возможности введения санкций Турцией против РФ

Об этом пишет Daily S abah.



"У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны высокие интересы в этом плане", - пояснил Реджеп Тайип Эрдоган.



Президент Турции отметил, что страна не будет вводить санкции против РФ за признание ею "Л/ДНР".



По его словам, Турция стремится решить этот вопрос без ущерба отношениям с государствами, поэтому будут проведены переговоры с турецкой делегацией.



"Нужны тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий против России. Некоторые говорят, что конфликт повысит стоимость природного газа, а другие обсуждают перекрытие вентилей. Нам нужно делать наши шаги, имея в виду эту чувствительность", - заявил президент Турции.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".

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