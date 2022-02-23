"У нас политические, военные и экономические отношения с Россией, мы не можем отказаться", - Эрдоган о возможности введения санкций Турцией против РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет отказываться от отношений с РФ и Украиной, несмотря на эскалацию российской агрессии, и стремится решить этот вопрос дипломатично
Об этом пишет Daily S abah.
"У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны высокие интересы в этом плане", - пояснил Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции отметил, что страна не будет вводить санкции против РФ за признание ею "Л/ДНР".
По его словам, Турция стремится решить этот вопрос без ущерба отношениям с государствами, поэтому будут проведены переговоры с турецкой делегацией.
"Нужны тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий против России. Некоторые говорят, что конфликт повысит стоимость природного газа, а другие обсуждают перекрытие вентилей. Нам нужно делать наши шаги, имея в виду эту чувствительность", - заявил президент Турции.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
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