У нас очень мало времени на освобождение пленных с таким врагом, как Россия - мать бойца "Азова"

Об этом в эфире Эспрессо сказала мама военнопленного бойца полка "Азов" Дана Лабинская.

"Ситуация такова, что мы хотим привлечь и нашими акциями, и нашими действиями в Украине и по городам мира международные организации к происходящей ситуации", - отметила она.

Мама считает, что их дети стали заложниками ситуации, в которой хорошо видно, что Россия не реагирует на международное право.

"Мы хотим это показать, мы хотим, чтобы с большим энтузиазмом работали международные организации, потому что они должны туда прийти, имеют право осмотреть, сделать выводы. Но они говорят, что не имеют такой возможности, потому что Россия решила, что она не пускает". Мы бы добивались сколько нужно, но там наши дети и мы считаем, что с таким врагом как Россия у них очень мало времени и нам надо поторопиться всем. Акции проходят, чтобы человечество понимало, насколько сложная ситуация и что это может затронуть каждого, никто сейчас в мире не находится в безопасности", - подытожила Лабинская.