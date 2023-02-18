Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает ARD.

При этом он подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву.

Коснувшись темы возможности поставки Украине немецких танков Leopard, президент отметил, что Финляндия – это единственная страна, у которой есть Leopard и она не входит в НАТО. В то же время он подчеркнул, что у нее "очень длинная граница" с Россией.

"Это значит, что наш вклад в том, что касается количества танков, которые могут быть переданы Украине, не может быть слишком большим", - констатировал Ниинисте.