"У нас очень длинная граница с Россией": Финляндия объяснила, почему не озвучивает детали военной помощи Украине
Финляндия не намерена раскрывать информацию о своей военной помощи Украине, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие осталось в стране, а какой больше нет
Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает ARD.
При этом он подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву.
Коснувшись темы возможности поставки Украине немецких танков Leopard, президент отметил, что Финляндия – это единственная страна, у которой есть Leopard и она не входит в НАТО. В то же время он подчеркнул, что у нее "очень длинная граница" с Россией.
"Это значит, что наш вклад в том, что касается количества танков, которые могут быть переданы Украине, не может быть слишком большим", - констатировал Ниинисте.
- Напомним, 20 января Финляндия объявила о 12 пакетах военной помощи Украине на сумму свыше €400 млн. Туда вошло тяжелое вооружение и боеприпасы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное