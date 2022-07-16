Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас нет проблем с венгерским меньшинством, у нас есть проблема с венгерским правительством, которое спекулирует на вымышленных проблемах. Но это проблема, скорее, правительства Венгрии и наши с ними, ведь венгерским властям очень хочется понравиться Путину", - отметил Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что языковой закон не ограничивает меньшинство в Украине.

"Очевидно, что должен быть закон о национальных меньшинствах, хотя языковой закон не ограничивает никаких меньшинств и ни одного языка – одно не противоречит другому. В любом случае сделать соответствующий закон и защитить меньшинства в Украине – это благородное дело. Я против этого ничего не имею и буду это поддерживать. Никакого конфликта с использованием украинского языка как государственного здесь нет", - отметил Николай Княжицкий.

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Начиная с 16 июля 2022 года устанавливается административная ответственность за нарушение норм закона о языке.

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