У нас нет проблем с венгерским меньшинством, но есть проблема с правительством Венгрии, которое пытается понравиться Путину, - Княжицкий
Народный депутат от Европейской солидарности Николай Княжицкий убежден, что в Украине нет проблем с венгерским меньшинством, но есть проблема с венгерским правительством, которое стремится понравиться президенту страны-агрессора России Владимиру Путину
Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"У нас нет проблем с венгерским меньшинством, у нас есть проблема с венгерским правительством, которое спекулирует на вымышленных проблемах. Но это проблема, скорее, правительства Венгрии и наши с ними, ведь венгерским властям очень хочется понравиться Путину", - отметил Княжицкий.
Нардеп подчеркнул, что языковой закон не ограничивает меньшинство в Украине.
"Очевидно, что должен быть закон о национальных меньшинствах, хотя языковой закон не ограничивает никаких меньшинств и ни одного языка – одно не противоречит другому. В любом случае сделать соответствующий закон и защитить меньшинства в Украине – это благородное дело. Я против этого ничего не имею и буду это поддерживать. Никакого конфликта с использованием украинского языка как государственного здесь нет", - отметил Николай Княжицкий.
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- Начиная с 16 июля 2022 года устанавливается административная ответственность за нарушение норм закона о языке.
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