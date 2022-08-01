Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня началось выполнение Инициативы по экспорту украинского зерна и другой агропродукции из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы", — сказал Зеленский.

По его мнению, еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире.

Зеленский убежден, что сейчас все зависит от выполнения параметров безопасности Инициативы, а это ответственность партнеров, в первую очередь – Организации Объединенных Наций и Турции.

"У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, которые традиционно импортировали значительные объемы украинского продовольствия. А сейчас – в условиях чрезвычайной жары, как в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита также и для части европейских стран", — отметил президент.

"Итак, посмотрим — как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", — резюмировал Зеленский.

29 июля министр инфраструктуры сообщил, что 10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов.

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