У нас не может быть иллюзий. Зеленский о попытках России сорвать экспорт украинского зерна
РФ последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Сегодня началось выполнение Инициативы по экспорту украинского зерна и другой агропродукции из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы", — сказал Зеленский.
По его мнению, еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире.
Зеленский убежден, что сейчас все зависит от выполнения параметров безопасности Инициативы, а это ответственность партнеров, в первую очередь – Организации Объединенных Наций и Турции.
"У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, которые традиционно импортировали значительные объемы украинского продовольствия. А сейчас – в условиях чрезвычайной жары, как в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита также и для части европейских стран", — отметил президент.
"Итак, посмотрим — как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", — резюмировал Зеленский.
- 29 июля министр инфраструктуры сообщил, что 10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов.
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