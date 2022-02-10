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Главная война с Россией "У нас не было армии, надо было остановить врага": Княжицкий напомнил, что благодаря Минским соглашениям РФ признана стороной конфликта и введены санкции
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"У нас не было армии, надо было остановить врага": Княжицкий напомнил, что благодаря Минским соглашениям РФ признана стороной конфликта и введены санкции

10 февраля, 2022 четверг
20:46
война с Россией Николай Княжицкий

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что Россия никогда не выполнит Минские соглашения

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.

"Если говорить о том, что происходит и о Минских договоренностях - мы понимаем, что они были подписаны тогда, когда у нас не было армии. Нам нужно было остановить врага, мы его остановили. Благодаря этим договоренностям введены санкции против РФ и в самом деле, на уровне ООН Россия признана стороной конфликта, поэтому они там сидят, потому они сидят в "нормандском формате", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что Минские договоренности не выполняет Россия.

"Почему Россия их не выполняет? Она их никогда не выполнит, потому что эти требования не воплотятся. Сначала написано, что Россия должна отвести войска из Дебальцево, отвести тяжелое вооружение, допустить ОБСЕ и обеспечить честные выборы, где должны быть украинские партии и медиа" , а потом те, кого выберут, будут думать нужен им тот особый статус или нет. А честные люди, украинцы, которые вернутся, никогда в жизни никакого особого статуса не будут хотеть", - заявил нардеп.

По его мнению, Минские договоренности, прежде всего, не выгодны для РФ.

"Поэтому она делает все, чтобы их сорвать и не выполнять. Потому что это был механизм сдерживания. Очевидно, что если бы кто-нибудь предложил "Минск-3", Зеленский, кто предложил договориться и создать лучшие условия? Я бы инициировал исключение оттуда пункт об особом статусе, раздражающий каждого украинца. Я знаю, что эти пункты никогда не будут воплощены, потому что Россия не захочет оттуда вывести войска", - подытожил он.

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Говорит Великий Львов
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