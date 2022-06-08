Об этом говорится в разговоре рашиста с женой, перехваченном и обнародованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Оккупант говорит, что их бригада не хочет "идти дальше", потому что понесла значительные потери.

"Штатных людей в бригаде осталось, может, несколько десятков – другие либо убиты, либо ранены. Некоторые отказались, написали рапорты. Народу осталось меньше 100 человек", – жалуется россиянин.

Захватчик также жалуется на плохое обеспечение: "Все через ж… делается. Командиры дырявые всякие там. Обеспечения никакого нет. Все старое, ночников нет. Ни тепловизоров, ни ночников".

Жена же нашла для мужа выход из ситуации. Говорит, что некоторые знакомые нашли метод, чтобы вернуться с войны - "нарочно подвернули ноги и поехали домой".