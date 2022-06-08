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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "У нас народу меньше 100 человек осталось, обеспечения никакого": оккупант рассказывает жене, почему не хочет дальше воевать

"У нас народу меньше 100 человек осталось, обеспечения никакого": оккупант рассказывает жене, почему не хочет дальше воевать

8 июня, 2022 среда
12:36
война с Россией

Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам

Об этом говорится в разговоре рашиста с женой, перехваченном и обнародованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Оккупант говорит, что их бригада не хочет "идти дальше", потому что понесла значительные потери.

"Штатных людей в бригаде осталось, может, несколько десятков – другие либо убиты, либо ранены. Некоторые отказались, написали рапорты. Народу осталось меньше 100 человек", – жалуется россиянин.

Захватчик также жалуется на плохое обеспечение: "Все через ж… делается. Командиры дырявые всякие там. Обеспечения никакого нет. Все старое, ночников нет. Ни тепловизоров, ни ночников".

Жена же нашла для мужа выход из ситуации. Говорит, что некоторые знакомые нашли метод, чтобы вернуться с войны - "нарочно подвернули ноги и поехали домой".

  • Напомним, оккупанты терпят большие потери в Северодонецке.
  • Захватчики снова планируют форсировать Северский Донец.
  • Российскому подполковнику, предписывающему пытать жителей Конотопа, объявили подозрение.
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