У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и госруководстве, – глава разведки Буданов

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов для The Nation.



По его словам, одним из ключей к эффективности украинских сил в нынешнем конфликте есть сбор разведывательных данных.



Он утверждает, что изначально украинцы были подготовлены.



Буданов сообщил, что у украинской стороны много информаторов как среди лиц в армии РФ, так и в политических кругах и в российском руководстве.



"В ноябре мы уже знали о намерениях россиян, и так оно и произошло. Что касается даты, то она несколько раз менялась", – проинформировал Буданов.



Глава разведки также заверил, что украинцы были готовы к возможному вторжению с самого начала.

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