У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и госруководстве, – глава разведки Буданов
Свои информаторы украинской разведки есть не только в российской армии, но и в политических кругах и в государственном руководстве РФ, говорит Буданов
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов для The Nation.
По его словам, одним из ключей к эффективности украинских сил в нынешнем конфликте есть сбор разведывательных данных.
Он утверждает, что изначально украинцы были подготовлены.
Буданов сообщил, что у украинской стороны много информаторов как среди лиц в армии РФ, так и в политических кругах и в российском руководстве.
"В ноябре мы уже знали о намерениях россиян, и так оно и произошло. Что касается даты, то она несколько раз менялась", – проинформировал Буданов.
Глава разведки также заверил, что украинцы были готовы к возможному вторжению с самого начала.
- Российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и размышляют над его устранением , - украинская разведка
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