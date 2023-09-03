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Война с Россией: хроника
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У нас многие граждане вступили в партию "Завершенная война", - Резников

3 сентября, 2023 воскресенье
17:34
Война с Россией

Министр обороны Алексей Резников напомнил, что война не закончилась, поэтому правительственные чиновники не могут комментировать некоторые оборонные вопросы, поскольку враг "все смотрит и читает"

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Он подчеркнул, что многие граждане просто привыкли к обстрелам, поэтому им кажется, что война закончилась.

“А война что – закончилась? Нет. Мне кажется, что у нас многие сограждане вступили в политическую партию, которая называется "Завершенная война". Все, войны нет, врага у стен нет, ну, привыкли к ночным обстрелам ракетами и “шахедами” - пусть ПВО отбивает...”, - пояснил министр.

Резников подчеркнул, что не может комментировать некоторые вещи, касающиеся обороны, поскольку российские диверсанты также следят за информацией.

“А теперь о претензиях: мало выступаете, мало объясняете, непрозрачны какие-то вещи и так далее. Народ, война не закончилась, враг здесь! И его диверсанты здесь, его шпионы или агенты влияния – они все здесь и смотрят и читают”, - говорит он.

Резников также считает, что претензии к власти "есть в украинском гене".

“О претензиях к власти. Это национальные традиции, это в украинском гене – иметь претензии к власти. И война началась в 2014 году, но большинство украинцев привыкли жить в парадигме, что у них этой войны нет. Типа, там кто-то воюет на востоке Украины, а я живу мирным временем, пляжи, отдых и так далее. Извините, тогда вопрос: а что, войны не было с 14 года? Не было оккупации земель, временно перемещенных лиц, не было линии разграничения, не погибали ли наши ребята, не получали ранений? Было. Восемь лет”, – добавил министр.

Резников подчеркнул, что украинские власти пытались избежать полномасштабной войны – для этого были созданы Минские соглашения, Нормандские переговоры и другие договоренности. Однако, по его словам, решение найти не удалось, поскольку оккупанты не хотели выходить с территории Украины.

  • Алексей Резников также прокомментировал информацию о своей возможной отставке с должности министра обороны Украины и назначении послом в Великобритании.
Алексей Резников
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