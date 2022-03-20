У нас хватает войск и оружия. Очень мощная мотивация и патриотизм. Мы будем защищать Украину до конца, - мэр Кривого Рога заявил о готовности города к обороне

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на телемарафон "Единые новости".



По словам Вилкула, оккупанты уже подходили к Кривому Рогу на расстояние 10 км, но были отброшены украинскими военными.



"Криворожский регион уже седьмой день отражает атаку врага, подходы к городу. Возле Кривого Рога на расстоянии 17-40 км наши первые рубежи. Они подходили и ближе, где-то на расстояние 10 км. Но наши ВСУ, Нацгвардия, тероборона отбросили их обратно. Это они так прощупывают нашу оборону, но у них ничего не получается. И мы готовы к защите. У нас хватает войск, у нас хватает и оружия, очень сильная мотивация людей, очень сильный патриотизм. Мы будем защищать город, мы будем защищать Украину до конца", – заверил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, Александр Вилкул отверг призыв предателя Олега Царева сдать город российским войскам.

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