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Война с Россией: хроника
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OPINION

У нас как не было, так и нет стратегии победы

Валерий Пекар
16 августа, 2023 среда
14:05
Мнение

Российская стратегия победы проста: выдержать до того момента, пока Украина сломается. А у нас стратегии нет, потому что освобождение территорий — это не победа, а продолжение войны

В этой войне победит тот, кто продержится больше (это не значит, что война будет длиться обязательно годы и тем более десятилетия).

Подведем счета.

Что имеем мы и что имеет враг сегодня?

РФ:

1. Полуразрушенная, но в целом стабильная экономика.

2. ВПК в рабочем состоянии, перешел на военные рельсы, научился обходить ограничения.

3. Армия несет бешеные потери, но учится на собственных ошибках.

4. Обнищание населения способствует мобилизации.

5. Властные элиты сплочены, потому что пока не видят другого выхода для себя.

6. Неуязвимость общества к нашим ИПСО.

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Украина:

1. Сильная поддержка союзников, которая может закончиться в результате их внутренних политических процессов.

2. Завышенные ожидания, созданные властью и медиа вследствие выгорания значительной части общества.

3. Высокая коррупция, организационный бардак, куча вражеских шпионов на руководящих должностях, постоянный поиск простых решений, создающих дополнительные проблемы.

4. Давление на бизнес мешает восстановлению экономики.

5. ВПК примерно там же, где и в начале вторжения.

6. Уязвимость общества к враждебным ИПСО.

Вы сейчас скажете, что я умышленно окрашиваю картинку черным. Это верно. Но ведь достаточно людей, которые уже безосновательно окрасили ее розовым. Надо всегда переоценивать врага и недооценивать себя, учил еще Сунь Цзы.

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Я специально сгущаю краски, чтобы показать тренды.

Ибо решение нужно принимать задолго до того, как тренды стали неотвратимыми.

Я хочу вам показать, что без немедленной уборки российских агентов и политических "крыш" коррупции с руководящих должностей, немедленного "отпуска" экономики на свободу, немедленных сильных шагов в сфере ВПК мы можем продолжать терять устойчивость.

И главное: у нас как не было, так и нет стратегии победы. Российская стратегия победы проста: выдержать до того момента, пока Украина сломается. А у нас стратегии нет, потому что освобождение территорий – это не победа, а продолжение войны.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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