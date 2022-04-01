У нас из Луческу был сложный разговор, когда он сказал, что российские спортсмены не должны страдать. Он признал, что был не прав, - журналист Цыганик

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик на YouTube-канале "Football Hub".



По словам журналиста, у него и Луческу был сложный разговор.



"Я имел разговор с Луческу, который вообще до последнего не хотел выезжать из Киева и сказал, что будет здесь остаться. У нас был с ним сложный разговор, когда он сказал, что спортсмены не должны страдать. Поверьте мне, я нашел слова, чтобы он признал, что был не прав, что так делать нельзя и говорить нельзя. Спорт на данном этапе в лагере рашистов, московитов, не знаю, как их называть, является одним из средств пропаганды. Он меня понял. Мне понравилось, что он меня понял. Спорт нельзя на данном этапе выделять", – рассказал журналист Игорь Цыганик.





Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.

28 марта главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объяснил, что выступил против отстранения российских атлетов от соревнований, поскольку считает, что спорт должен способствовать миру.

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