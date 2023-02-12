Об этом он сказал в интервью BBC .

В частности, президент Польши также отметил, что любое решение о поставке самолетов должно быть общим решением союзников Украины, а не решением, которое может принимать какая-то отдельная страна.

"Проблема с нашей точки зрения в другом – во-первых, мы считаем, что для этого в любом случае нужно решение союзников, это означает, что мы должны принять совместное решение. Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в обслуживании, если они где-то разворачиваются, это касается не только реактивных самолетов, но и технического обслуживания. Следовательно, это не просто отправка нескольких самолетов, несколько реактивных самолетов", - сказал Дуда.

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Кроме того, он добавил, что отправка самолетов F-16 для Польши может стать серьезной проблемой, поскольку "у нас их недостаточно... и нам понадобится гораздо больше".

"Сегодня решение о передаче любых самолетов, любых F-16 за пределы Польши является очень серьезным решением, и это решение нелегкое для нас", - добавил он.