"У нас их недостаточно... И нам понадобится гораздо больше": Дуда озвучил преграды для поставок самолетов F-16 Украине
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка самолетов F-16 будет Украине "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" из-за ряда факторов
Об этом он сказал в интервью BBC .
В частности, президент Польши также отметил, что любое решение о поставке самолетов должно быть общим решением союзников Украины, а не решением, которое может принимать какая-то отдельная страна.
"Проблема с нашей точки зрения в другом – во-первых, мы считаем, что для этого в любом случае нужно решение союзников, это означает, что мы должны принять совместное решение. Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в обслуживании, если они где-то разворачиваются, это касается не только реактивных самолетов, но и технического обслуживания. Следовательно, это не просто отправка нескольких самолетов, несколько реактивных самолетов", - сказал Дуда.
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Кроме того, он добавил, что отправка самолетов F-16 для Польши может стать серьезной проблемой, поскольку "у нас их недостаточно... и нам понадобится гораздо больше".
"Сегодня решение о передаче любых самолетов, любых F-16 за пределы Польши является очень серьезным решением, и это решение нелегкое для нас", - добавил он.
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31 января президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16.
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Ранее сообщалось, что Министр обороны Алексей Резников 31 января встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудит возможность поставок Украине истребителей F-16.
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