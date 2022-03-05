У нас фактически нет границы с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей, поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям
Об этом он заявил в своем видеообращении.
Зеленский сообщил, что вчера, 4 марта, вечером провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства поблагодарил их за помощь в совместной борьбе против российской армии.
"Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, что тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой национальности, веры, сколько денег. Фактически у нас больше нет границ с дружественной Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ", – заявил президент.
Он также выразил надежду, что скоро всем украинцам можно будет возвращаться домой.
"Я уверен, что скоро мы сможем сказать возвращайтесь. Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", – добавил Зеленский.
- Напомним, по данным украинских военных, российские захватчики используют режим тишины и продвигаются вперед на заявленных маршрутах для ввоза гуманитарной помощи.
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