Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Если мы возьмем все 7 критериев, которые были выставлены Еврокомиссией более года назад, то украинский парламент законодательно уже доработал все. И даже по 7-му пункту о правах нацменьшинств на сегодняшний день коллегами-законотворцами подан законопроект к первому чтению. Евроинтеграционный комитет уже рассмотрел этот проект закона, который был дополнением к проекту, проголосованному в декабре прошлого года, и дал положительную оценку на соответствие критериям ЕС. Я уверена, что на ближайшем заседании Верховная Рада проголосует этот законопроект в первом и втором чтениях", - подчеркнула народная депутат Украины.

Мария Мезенцева отметила, что ПАСЕ в октябре будет рассматривать отдельный текст документа, резолюцию под названием "Права нацменьшинств в Украине". Нардеп уверена, что консультации в ПАСЕ и Венецианской комиссии пройдут на достойном и экспертном уровне.

"Министерства информационной политики, культуры, образования, юстиции и МИД, а также госпожа Стефанишина как глава евроинтеграционного направления - все сейчас сфокусировались на этом законопроекте. Также хочу отметить для украинцев, что парламент не прячется от декларирования, поэтому ожидаем второе чтение с соответствующими правками Кроме того, на днях президент подписал важный закон о спецкомиссии по отбору судей в Конституционный суд, то есть у нас уже фактически выполнены не два пункта по рекомендациям ЕС, а почти все. Я прошу нас всех дождаться октябрьского документа, а именно промежуточного отчета от Еврокомиссии по этим 7 пунктам. И очень ждем официального открытия переговоров до конца уже текущего года", - отметила Мезенцева.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Верховная Рада приняла закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 принять все необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз законы.