У нас есть запасные варианты проведения эвакуации, – глава Луганской ОВА

Об этом передает Радио Свобода .



"Русская орда целенаправленно убивает мирное население. Нам перебили железнодорожное сообщение в Рубежном и Лисичанске - там легче всего было эвакуировать людей именно по железной дороге. После этого мы начали собирать людей в разных местах, но и в Рубежном и в Попасной обстреляли эти места сбора Мы будем продолжать эвакуацию. У нас есть запасные варианты проведения эвакуации, но боюсь уже говорить. Потому что отслеживают орки и готовят туда, где собираются люди", - сказал глава ОВА.

Гайдай считает, что российские военные это делают для распространения паники среди людей, а также для того, чтобы обвинять Украину в том, что власть якобы не выпустила людей.

Напомним, утром 8 апреля российские военные с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. Согласно данным на 16.50, погибли 50 человек, госпитализированы с ранениями около ста