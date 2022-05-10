У нас есть возможность рассчитаться за ленд-лиз от США арендой базы в Севастополе, - военный эксперт Згурец
Военный эксперт Сергей Згурец считает, что американский закон о ленд-лизе для Украины - это закон о победе над Россией
Детальнее об этом, а также о подсчетах российских БТГ и ситуации на фронте – читайте в свежей колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.
"Закон о ленд-лизе - это закон о победе над Россией. Ведь предпосылки, которые сейчас формируются, чрезвычайно оптимистичны. Президент США получит возможность быстро оказывать военную помощь Украине - упрощаются все процедуры передачи военной техники для нашего государства, что является чрезвычайно важным" , – пишет эксперт.
Он отметил, что перечень вооружения будет определяться на основе согласования между предложениями Украины и способностью США обеспечить их.
Эксперт считает, что ленд-лиз позволит создать в Украине собственную оборонную промышленность, потому что и сейчас разрушена врагом.
"На самом деле закон о ленд-лизе - это не только об оружии. Это также о передаче материалов, оборудования (...) Получение техники и оборудования позволит нам по-новому увидеть наши оборонные возможности, которые должны и обслуживать оружие, и создавать украинское оружие ", – добавил он.
Згурец отмечает, что вопрос о том, чем рассчитываться за ленд-лиз, достаточно интересен.
"Я питаю надежду, что на самом деле у нас есть прекрасная возможность рассчитаться за поставку вооружения, в частности арендой базы в Севастополе", - подытожил он.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
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