У нас есть возможность рассчитаться за ленд-лиз от США арендой базы в Севастополе, - военный эксперт Згурец

Детальнее об этом, а также о подсчетах российских БТГ и ситуации на фронте – читайте в свежей колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.

"Закон о ленд-лизе - это закон о победе над Россией. Ведь предпосылки, которые сейчас формируются, чрезвычайно оптимистичны. Президент США получит возможность быстро оказывать военную помощь Украине - упрощаются все процедуры передачи военной техники для нашего государства, что является чрезвычайно важным" , – пишет эксперт.

Он отметил, что перечень вооружения будет определяться на основе согласования между предложениями Украины и способностью США обеспечить их.

Эксперт считает, что ленд-лиз позволит создать в Украине собственную оборонную промышленность, потому что и сейчас разрушена врагом.

"На самом деле закон о ленд-лизе - это не только об оружии. Это также о передаче материалов, оборудования (...) Получение техники и оборудования позволит нам по-новому увидеть наши оборонные возможности, которые должны и обслуживать оружие, и создавать украинское оружие ", – добавил он.

Згурец отмечает, что вопрос о том, чем рассчитываться за ленд-лиз, достаточно интересен.

"Я питаю надежду, что на самом деле у нас есть прекрасная возможность рассчитаться за поставку вооружения, в частности арендой базы в Севастополе", - подытожил он.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.