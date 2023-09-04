"У нас есть только три варианта". В ЕС прокомментировали "зерновые переговоры" Путина и Эрдогана

Об этом сегодня, 4 сентября, рассказал Еврокомиссар по аграрной политике и сельскому хозяйству Януш Войцеховский в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что от сценария блокировки украинского импорта будет счастлива только Россия. Поэтому рассказал о "плане Б" на случай, если Эрдоган сегодня не убедит Путина о будущем соглашения.

"У нас есть только три варианта. Один из них - заблокировать украинский импорт. Неприемлемо, потому что только Россия будет счастлива от такого. Второй – полная открытость рынка для Украины. Это драма для фермеров из прифронтовых стран. Третий вариант – поддержать украинский экспорт, украинский транзит, и продолжить этот региональный запрет для пяти стран-членов до конца года", - сказал Войцеховский.

Профильный еврокомиссар по сельскому хозяйству предупредил, что вытеснив с мировых агрорынков Украину, Россия, продолжающая обстрелы украинской портовой инфраструктуры, может занять конкурентную нишу. Ведь российское зерно, в отличие от украинского, сможет беспрепятственно поступать в конечные пункты назначения.

Рынки соседних с Украиной стран, ставшие основным его потребителем с начала войны, закрыты, защищают своих фермеров. Открывать ли их после 15 сентября, когда истечет срок действующих ограничений, в Еврокомиссии еще думают. Профильный чиновник предлагает продлить их до конца года, а украинским экспортерам в свою очередь предоставить субсидии, которые они смогут потратить на доставку своего агротовара в морские порты ЕС.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В августе сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины. Позже сообщалось, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение зернового соглашения может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.

В партии Эрдогана подтвердили информацию о его встрече с Путиным в Сочи. 31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ, обсудив зерновое соглашение и мир в Украине.

Сегодня, 4 сентября, прошли переговоры между Путиным и Эрдоганом о возобновлении зернового соглашения. На встрече с президентом России президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вопрос зернового коридора из Украины является самым важным.

В то же время Путин заявил, что открыт для обсуждения возобновления участия России в зерновом соглашении. Детали пока не известны.