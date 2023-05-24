У нас есть шанс закончить войну до конца этого года, - Ярош

Об этом общественно-политический деятель, военнослужащий, экс-лидер и основатель организации "Правый сектор", командующий УДА (Украинской добровольческой армии) Дмитрий Ярош сказал в первом с начала полномасштабной войны интервью на телеканале 1+1

"У нас есть шанс закончить войну до конца года. Конечно, не факт, что он 100% выпадет, но шанс есть, и мы можем это сделать. Если этого не произойдет до конца года, возможны разные варианты. Возможен затяжной конфликт низкой интенсивности, подобно тому, как было на Донбассе", - считает Ярош.

По словам военнослужащего, Украина не была готова к полномасштабной войне с Россией.

"Я бы призвал наших союзников дать больше БК и больше современной техники. И мы бы разгромили все вражеские механизированные и мотострелковые дивизии и бригады. К сожалению, мы не были готовы к такому полномасштабному конфликту с РФ. Пока всем нужно сконцентрироваться над тем, чтобы Новый год мы праздновали с победой", – подчеркнул Ярош.