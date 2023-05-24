У нас есть шанс закончить войну до конца этого года, - Ярош
Нужно сконцентрироваться на том, чтобы Новый год мы праздновали с победой
Об этом общественно-политический деятель, военнослужащий, экс-лидер и основатель организации "Правый сектор", командующий УДА (Украинской добровольческой армии) Дмитрий Ярош сказал в первом с начала полномасштабной войны интервью на телеканале 1+1
"У нас есть шанс закончить войну до конца года. Конечно, не факт, что он 100% выпадет, но шанс есть, и мы можем это сделать. Если этого не произойдет до конца года, возможны разные варианты. Возможен затяжной конфликт низкой интенсивности, подобно тому, как было на Донбассе", - считает Ярош.
По словам военнослужащего, Украина не была готова к полномасштабной войне с Россией.
"Я бы призвал наших союзников дать больше БК и больше современной техники. И мы бы разгромили все вражеские механизированные и мотострелковые дивизии и бригады. К сожалению, мы не были готовы к такому полномасштабному конфликту с РФ. Пока всем нужно сконцентрироваться над тем, чтобы Новый год мы праздновали с победой", – подчеркнул Ярош.
- Валерий Залужный во вторник, 23 мая, провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Каволи
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал получение Киевом в ближайшее время крупной партии тяжелых боевых танков Leopard 1A5
- На сайте минобороны Нидерландов говорится, что Нидерланды выделят 260 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное