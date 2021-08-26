У нас есть сердце и яйца Тренер "Шахтера" эмоционально отреагировал на выход в групповой раунд ЛЧ
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что "Шахтер" обыграл французский "Монако" на групповом раунде Лиги чемпионов благодаря своему характеру
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам итальянского тренера, он горд достижением своей команды, которая в овертайме сыграла в Харькове с "Монако" вничью 2: 2 и вышла в групповой раунд Лиги чемпионов.
"У нас есть то, чего нет в других командах - сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, что я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их несколько странными. Мы испытывали трудности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя приобрести на трансферном рынке ", - сказал Де Дзерби.
- Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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