Об этом Юрий Журавель сказал в программе "Война и волонтеры" журналистки Еспресо.

"Вы же видите: как только кацапы заходят на нашу территорию – сразу меняют названия улиц, устанавливают свое телевидение, – говорит Юрий Журавель. – Меня поздравляли с днем рождения друзья из оккупированного Херсона. Говорят, что украинского телевидения там уже нет. Сразу на следующий день оккупанты провели туда каким-то образом российское телевидение, и российская пропаганда работает на полную, а с нашей стороны на Т2 выключают проукраинские каналы. Это очень досадно, ведь Еспресо, 5 канал и Прямой – одни из самых патриотических. Именно на канале "Еспресо" мой друг Мирослав Гай кричал, что на границе стоят войска и они рано или поздно попрут. Будьте готовы к этому. Тогда не хотели слышать, а сейчас выключают".

По мнению музыканта, путем притеснений демократии власти в Украине наперед обеспечивают себе возможность избежать ответственности за некоторые ошибки и даже предательства. Говорит, чувствуется, что ошибок в начале войны было очень много и их допускают до сих пор.

"Дело очень опасное, – добавляет Юрий Журавель. – В свое время "страна-победитель" Советский Союз действовал так же. Он всегда был тоталитарным государством, к сожалению, не добили тогда. Как говорил Уинстон Черчилль после Второй мировой войны и после Нюрнбергского процесса, – не ту свинью мы зарезали. Эта страна превратилась в новых нацистов. Так что если мы таким образом будем бороться с демократией, у нас есть риски уподобиться врагу. Меня удивляют журналисты, ваши коллеги, которые работают в "Едином марафоне" и молчат. Когда их коллеги не могут всеми возможными средствами выдавать честную информацию. Это очень досадно".

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Еспресо" написало открытое письмо к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.

Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов "действием российской агентуры".

Политолог Игорь Танчин назовет отключение вещания Еспресо, 5 канала и Прямого в цифровой сети Т2 "плохой приметой".

18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция, в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Еспресо", "5 канал" и "Прямой"

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в ответе на запрос издания "Детектор медиа" объяснила , что причина отключения Еспресо, 5-го и Прямого канала из цифрового вещания – выполнение решения СНБО о трансляции совместного марафона.

В ответ на это телеканал "Еспресо" отметил , что Госспецсвязи пытается прикрыть преступные действия Концерна РРТ.

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