У нас есть перспектива нарастить экспорт зерновых до 50% довоенного объема, - эксперт по аграрной политике Марчук
Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета считает, что у нас есть потенциал увеличивать и наращивать пропускные возможности вывоза зерновых для экспорта
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Сегодня и бизнес, и власть, и профильные министерства работают на то, чтобы увеличивать пропускную возможность по железной дороге и автомобильным транспортом, именно зерновыми фурами. Также достаточно эффективно идет освоение речных портов на Дунае. Мы понимаем, что это хорошие варианты развития логистических систем. Например, в марте по всем направлениям мы отгрузили около 200 тысяч тонн, а в мае эта цифра достигает уже 1 740 тысяч тонн, то есть потенциал за несколько месяцев вырос. Соответственно, еще есть потенциал, чтобы увеличивать такие возможности и наращивать", - отметил эксперт. по аграрной политике.
Заместитель председателя Всеукраинского агарного совета отметил, что пока не всегда эти направления справляются с таким большим потоком продукции.
"Поэтому мы говорим, что у нас есть перспектива с помощью этих трех направлений нарастить хотя бы на 50% довоенного экспорта, которые мы производили через черноморские порты. Напомню, что до войны через порты Черного моря мы экспортировали примерно 5 млн тонн, то есть сейчас стоит задача выйти на позицию свыше 2 млн тонн экспорта зерновых ежемесячно, за счет этих логистических направлений", – пояснил Денис Марчук.
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