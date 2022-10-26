"У нас есть отличные экзорцисты. ВСУ спешат на помощь": Данилов о заявлениях РФ по поводу десатанизации Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявления РФ назвал Совбез России чертовой дюжиной, а ВСУ – экзорцистами, которые могут десатанизировать россиян
Об этом он написал в твиттере .
"Путинский Совбез - это 13 членов, та самая чертова дюжина. И кому здесь нужна десатанизация? Но у нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!" – подчеркнул он.
- 25 октября помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что целью войны РФ против Украины должна стать "полная десатанизация". По его словам, среди украинцев есть фанатики, которые хотят отказаться от "ценностей РПЦ, иудаизма, ислама". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вторжение в Украину – джихад против украинского "сатанизма".
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