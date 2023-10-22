У нас есть опыт прошлой зимы, поэтому не думаю, что агрессору удастся что-то сделать энергетической системе, - эксперт Касич

Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".

"Элемент "неожиданности" уже пройден, который был прошлой зимой. Мы уже имеем опыт прохождения прошлой зимой, мы уже более или менее подготовились и знаем те риски и слабые места, которые нужно защищать и каким образом. То есть я не думаю, что агрессору удастся нам что-нибудь сделать с точки зрения энергетики", - считает эксперт.

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Касич отметил, что украинская энергетическая система была цела, но не защищена, а сейчас она "чуть-чуть нецела, но защищена совсем иначе".

И системой противоракетной обороны, и другими средствами физической защиты объектов. Поэтому, я не могу сказать, что баланс поддерживается, но условия разные. Конечно полностью система за этот срок восстановиться не смогла, она строилась в таком виде, в каком она была до ракетных атак в прошлом году очень много десятков лет и имела очень большой запас прочности, большой запас резервов и мощностей с точки зрения генерации. Но, я уверен, что очень многое удалось восстановить", - добавил он.