У нас есть опыт прошлой зимы, поэтому не думаю, что агрессору удастся что-то сделать энергетической системе, - эксперт Касич
Энергетический эксперт, Гендиректор АО "Винницаоблэнерго", экс-глава ГП "НЕК "Укрэнерго" Юрий Касич считает, что у Украины есть опыт прошлой зимой, поэтому агрессору не удастся что-то сделать энергетической системе
Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".
"Элемент "неожиданности" уже пройден, который был прошлой зимой. Мы уже имеем опыт прохождения прошлой зимой, мы уже более или менее подготовились и знаем те риски и слабые места, которые нужно защищать и каким образом. То есть я не думаю, что агрессору удастся нам что-нибудь сделать с точки зрения энергетики", - считает эксперт.
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Касич отметил, что украинская энергетическая система была цела, но не защищена, а сейчас она "чуть-чуть нецела, но защищена совсем иначе".
И системой противоракетной обороны, и другими средствами физической защиты объектов. Поэтому, я не могу сказать, что баланс поддерживается, но условия разные. Конечно полностью система за этот срок восстановиться не смогла, она строилась в таком виде, в каком она была до ракетных атак в прошлом году очень много десятков лет и имела очень большой запас прочности, большой запас резервов и мощностей с точки зрения генерации. Но, я уверен, что очень многое удалось восстановить", - добавил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: среди ключевых вопросов - ситуация на фронте и защита украинской энергосистемы.
- Напомним, по состоянию на 20 октября ключевой проблемой всего энергетического комплекса есть долги на энергорынке, которые очень усложняют подготовку к зиме.
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