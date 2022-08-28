У нас есть определенные угрозы "зеленого" авторитаризма, отсутствие Еспресо в общенациональном марафоне это показывает, – историк Грицак
После войны в Украине должна возникнуть здоровая альтернатива власти президента Владимира Зеленского
Об этом в эфире Еспресо сказал историк Ярослав Грицак.
"Для меня ключевой вопрос, возникнет ли в Украине во время или скорее после, проевропейская демократическая партия, направленная на реформы, что будет здоровой альтернативой Зеленскому. Я не говорю, плохой или хороший он, но я боюсь, что мы уже имеем определенные угрозы "зеленого" авторитаризма", - считает он.
По словам Грицака, Зеленский, пользуясь заслуженной популярностью, собирает все больше и больше власти под себя.
"Сам факт, что Еспресо действует вне системы новостного марафона, это показывает. Если мы не будем
иметь противовес власти и двух конкурентных, реальных партий, я думаю, мы будем испытывать серьезные проблемы после войны", - подытожил историк.
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