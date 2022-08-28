У нас есть определенные угрозы "зеленого" авторитаризма, отсутствие Еспресо в общенациональном марафоне это показывает, – историк Грицак

Об этом в эфире Еспресо сказал историк Ярослав Грицак.

"Для меня ключевой вопрос, возникнет ли в Украине во время или скорее после, проевропейская демократическая партия, направленная на реформы, что будет здоровой альтернативой Зеленскому. Я не говорю, плохой или хороший он, но я боюсь, что мы уже имеем определенные угрозы "зеленого" авторитаризма", - считает он.

По словам Грицака, Зеленский, пользуясь заслуженной популярностью, собирает все больше и больше власти под себя.

"Сам факт, что Еспресо действует вне системы новостного марафона, это показывает. Если мы не будем

иметь противовес власти и двух конкурентных, реальных партий, я думаю, мы будем испытывать серьезные проблемы после войны", - подытожил историк.

4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

9 мая Госспецсвязи заявила , что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

Правительство опубликовало ответ на петицию "О возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов Еспресо, 5-го, и Прямого" и поручило Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики дополнительно проработать вопросы петиции.